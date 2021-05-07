РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Девятого мая страна отметит 76-ю годовщину Великой Победы, в этот день жители городского округа Люберцы возложат цветы к памятникам и мемориальным комплексам, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Уже через два дня мы будем отмечать главный праздник нашей страны - 76-ю годовщину Великой Победы. Из-за ограничений, связанных с Covid-19, мы не сможем отметить 9 Мая так, как это делали всегда. Но это не помешает нам поздравить наших дорогих ветеранов! Конечно же, соблюдая все необходимые меры эпидемиологической безопасности. В этот день люберчан ждут праздничные концертные программы в парках, торжественные церемонии возложения цветов к памятникам, мемориальным комплексам и воинским захоронениям городского округа и другие мероприятия», - сказал Ружицкий.

Почтить память павших на полях сражений и возложить цветы к воинским захоронениям жители округа смогут в 11:00 и 12:00. С 12:00 в парках Люберец и поселков начнутся праздничные концертные программы с участием творческих коллективов округа и приглашенных артистов.

В 15:00 на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в эфире федеральных каналов и в соцсетях начнется онлайн-шествие «Бессмертного полка».

Подробнее о праздничных мероприятиях можно узнать на сайте www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.