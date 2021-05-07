РИАМО - 7 мая. Пользователи «Одноклассников» в День Победы смогут поделиться историями своей семьи, поздравить близких и вспомнить участников войны, сообщает пресс-служба соцсети.

Для этого ОК запустили сразу несколько сервисов к 9 Мая: специальный опрос в ленте новостей, «Знамя победы» в разделе «Сообщений», а также праздничную маску в сервисе «Моменты» и фоторамку для главной страницы.

Поздравления

пресс-служба соцсети "Одноклассники"

В сервисе «Моменты» пользователи смогут украсить фото и видео специальной праздничной виртуальной маской «С Днем Победы!». Так россияне смогут поздравить друг друга и поделиться своими эмоциями от важного дня. Также украсить свою фотографию профиля к 9 Мая можно будет и с помощью специальной праздничной рамки.

Кроме того, накануне праздника в ленте новостей появится конструктор публикаций, который поможет пользователям рассказать о том, какие чувства они испытывают в День Победы. Например, благодарят ветеранов за мир, вспоминают жертв войны или гордятся подвигом героев. Все публикации будут отмечены специальным хэштегом #МойДеньПобеды.

«Бессмертный полк онлайн»

пресс-служба соцсети "Одноклассники"

9 мая в «Одноклассниках» также пройдет шествие «Бессмертный полк онлайн». С помощью одноименного приложения пользователи соцсети могут загрузить анкету своего родственника – героя войны, приложив его фотографию.

В День Победы снимки пользователей и карточки с информацией об их родных ветеранах попадут в специальную трансляцию. Кроме того, фотографиями своих героев пользователи могут поделиться в своей ленте в ОК и в «Моментах».

В личных сообщениях пользователи ОК смогут не только обменяться теплыми словами, но и отправить специальную открытку со знаменем Победы – и таким образом более эмоционально и необычно поздравить друзей и близких.

Прямые трансляции парада Победы

пресс-служба соцсети "Одноклассники"

По традиции, в «Одноклассниках» 9 мая пройдут трансляции парада Победы и праздничного салюта со всей России от ВГТРК. На специальной онлайн-витрине в соцсети будут показаны профессиональные трансляции из 18 городов, в том числе Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.