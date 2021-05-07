РИАМО - 7 мая. Семье из Москвы, которая собиралась лететь в Тюмень из аэропорта Шереметьево авиакомпанией «Аэрофлот», отказали в перелете вместе с кошкой. При этом у питомца стояли все необходимые прививки, сообщает издание «Подъем».

Ветеринары, представители аэропорта и сотрудники «Аэрофлота» уверяли семью перед полетом, что все документы в порядке и животное пустят в самолет.

Однако менеджер «Аэрофлота» уже в аэропорту отказал в перевозке животного из-за отсутствия медосмотра. Семье предложили лететь, но только без кошки. Сотрудники авиакомпании отказались входить в положение и пустить питомца на борт воздушного судна.

В результате, глава семейства остался в Москве, а остальные члены семьи отправилась в Тюмень.