РИАМО - 7 мая. В городском округе Истра в этом году планируется обработать от борщевика Сосновского около 2,9 тыс. га земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Общая площадь земли, пораженной борщевиком, в подмосковной Истре составляет 2851 га. Это на 132 га меньше, чем было поражено в 2020 году. В прошлом году в этом округе было обработано от борщевика 2983 га, из них 802 га находятся в муниципальной собственности», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что наибольший объем ликвидации борщевика в текущем году также запланирован на севере Подмосковья: в Рузе, в Волоколамском округе, в Можайске и в Клину.

Борщевик Сосновского является ядовитым растением. Он может вызвать у людей сильные ожоги, которые требуют длительного лечения.