РИАМО - 7 мая. Более 41 тыс. деревьев и кустарников уже высадили на территории Подмосковья в ходе акции «Лес Победы», стартовавшей 26 апреля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Эколого-патриотическая акция с участием жителей проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сохранение и восстановление лесов проводят во всех городских округах региона. С 2013 года высаживаются деревья в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

«Как любая крупная экосистема, лес восстанавливается медленно, на протяжении жизни нескольких поколений. На сегодняшний день мы преодолели последствия страшной напасти 2010 года — короеда-типографа. Расчистили леса, засеяли 50 тыс. гектаров, на многих из них уже выросли молодые сосны в 1,5-2 м высотой», — отметил Андрей Воробьев.

Посадить дерево в лесу или неподалеку от дома до 25 мая могут все желающие. Для этого подготовлено более 670 участков площадью свыше 115 га. Всего планируется высадить около 280 тыс. новых деревьев и кустарников.

Выбрать ближайшую площадку можно на интерактивной карте на геопортале Подмосковья в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы» по ссылке clck.ru/USVJM.

Там же есть контакты ответственных за каждую территорию. На всех участках подготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: ведра, лопаты или мечи Колесова. Специалисты расскажут, покажут и научат, как правильно сажать деревья.

Второй год подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». По всей стране планируется посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в 1941-1945 годы.

Местных жителей приглашают посадить свой «Лес Победы». Однако для этого нужно одеться по погоде и взять с собой резиновые сапоги и перчатки.

Где пройдет акция «Лес Победы». Карта>>