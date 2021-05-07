РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Дом культуры «Кучино» подмосковной Балашихи 6 мая провел традиционную акцию «По главной улице с Гармошкой!», в котором приняли участие около 1,5 тыс. жителей микрорайона Железнодорожный, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Традиционно в ходе этой акции жители округа идут по бульвару от станции Железнодорожная к зданию администрации и поют песни военных лет под гармошку, а также раздают георгиевские ленточки всем желающим. Вдоль бульвара в этом году были установлены муляжи противотанковых ежей, возле которых были названия 13 городов-героев.

Из-за неблагоприятной эпидситуации в 2020 году акция прошла в онлайн-формате. В этом году в акции приняли участие творческие коллективы ДК «Кучино», «Восход», «Чайка», «Саввино», СЦКД «Радуга», детской школы искусств №8 и Балашихинского драматического театра.

В ходе мероприятия состоялась концертная программа с участием образцовых коллективов, вокальных ансамблей «Улыбочка», «Радуга», «Улыбка», группы «Славяне», выступлениями Ани Боголюбовой, Олеси Пановой, Маши Клименко из студии современного вокала «Талисман».

Завершился концерт минутой молчания и песней «День Победы».