РИАМО - 7 мая. Сильный ветер и дождь прогнозируются на территории Подмосковья 8 мая, поэтому жителям необходимо соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу ожидается небольшой и местами умеренный дождь и ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8 мая по области составит плюс 4-9 градусов, а днем в районе плюс 10-15 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами.

Рекомендуется убрать вещи с балконов и обрезать ветки над дачным домом, машину поставить в гараж или подальше от деревьев. На улице лучше обходить деревья и шаткие конструкции.

При сильном дожде жителям Подмосковья советуют отложить поездки, не укрываться от дождя в помещениях ниже уровня земли. Если подтопление мешает движению автомобиля, то лучше переждать ливень.

«Желтый» уровень погодной опасности ранее продлили в Московском регионе до 12:00 9 мая из-за дождей и сильного ветра.