РИАМО - 7 мая. За первые три месяца 2021 года на дорогах Москвы из-за высокой скорости погибло уже 22 человека, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Чем выше скорость — тем больше тяжелых аварий. Статистика вновь подтверждает, что число погибших прямо пропорционально скоростному режиму.

Сейчас в городе больше всего аварий происходит на участках с разрешенной скоростью 60 км/ч (с учетом нештрафуемого порога — 80 км/ч). На этих дорогах происходит 58% от всего числа ДТП. На 100 км таких дорог в среднем происходит 140 аварий и погибает пять человек.

На скорости в 100 км/ч (120 вместе с допустимым порогом) число погибших на 100 км дороги почти в 10 раз выше. В прошлом году эти трассы унесли жизни как минимум 50 граждан.

Москвичей призвали соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.