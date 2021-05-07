РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Всего на территории городского округа Красногорск проживают 45 участников Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов и представители «Молодой гвардии» навестили участников ВОВ 6 мая.

«Очень важно проявлять заботу и оказывать внимание нашим дорогим ветеранам. Наш долг - в память и в благодарность быть им признательными и оказывать всяческую помощь», - отметил Маликов.

С предстоящим Днем Победы поздравили Клавдию Винник, Геннадия Мокрова, Николая Васильева, Владимира Котляревского, Георгия Чечеткина, Владимира Трубарова, Николая Кузнецова.

Участников Великой Отечественной войны поблагодарили за мирное небо над головой.