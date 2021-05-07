РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов вместе с ветеранами, школьниками и жителями подмосковной Балашихи принял участие в памятном митинге, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложил цветы к памятнику боевой славы в микрорайоне Гагарина, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» – «Историческая память».

«День Победы для меня – это, прежде всего, история моей страны. Он каким-то образом аккумулирует все те трагические события, которые были в нашем государстве. Это еще одно напоминание о том, насколько хрупок мир и как важно защищать его. Впервые за многие годы я вижу столько молодых людей и их неподдельный интерес к истории нашей страны, Великой Отечественной войны. Если есть такое поколение, значит, у нас есть будущее», – сказал Черкасов.

После официальной части митинга у мемориала прозвучали песни военных лет. Концертную программу подготовили воспитанники молодежного центра «Спутник». Митинг завершился возложением цветов и минутой молчания.

Памятник боевой славы в микрорайоне Гагарина посвящен жителям поселка Опытное поле, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 13 имен указаны на мемориальной плите. Над ней возвышается скульптура солдата.