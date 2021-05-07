РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов вместе с ветеранами, школьниками и жителями подмосковной Балашихи принял участие в памятном митинге, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложил цветы к памятнику боевой славы в микрорайоне Гагарина, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» – «Историческая память».
После официальной части митинга у мемориала прозвучали песни военных лет. Концертную программу подготовили воспитанники молодежного центра «Спутник». Митинг завершился возложением цветов и минутой молчания.
Памятник боевой славы в микрорайоне Гагарина посвящен жителям поселка Опытное поле, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 13 имен указаны на мемориальной плите. Над ней возвышается скульптура солдата.
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