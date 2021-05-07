РИАМО - 7 мая. С наступление весны жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка из теплого помещения на первом этаже Музея истории зоопарка, негласным хранителем которого является, сообщает пресс-служба зоопарка.

Чтобы жираф зимой меньше скучал по посетителям, киперы проводили с ним тренинги, следили и ухаживали. Самсон очень общительный и легко идет на контакт.

Гостям зоосада напомнили, что доверием животного пользоваться нельзя и кормить его запрещено. Жираф должен строго соблюдать рацион и любые отклонения от него ему вредят.

Более того, Самсон пожилой жираф – ему 29 лет. Он соблюдает диету, за ним постоянно следят зоологи и ветеринары.

С открытием сезона в уличный вольер уже перебрались зебра, лемуры, человекообразные обезьяны, а на Новой территории можно увидеть малыша такина. На Большом пруду уже находятся фламинго. Скоро на болота также вернутся пеликаны, а капибары Кузьма и Малая снова появятся в пруду.