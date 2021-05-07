РИАМО - 7 мая. Виртуальная прогулка по выставке «Триумф победителей» московского Музея Победы появилась на медиаплатформе #Москвастобой, на ней расскажут, как праздновали День Победы в 1945 году, сообщает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».

В ходе интернет-экскурсии зрители узнают о Параде Победы 24 июня в Москве, параде победителей 7 сентября 1945 года в Берлине, увидят собрание живописи, графики, скульптуры, наград, памятных монет, предметов быта и декоративно-прикладного искусства, которые рассказывают о победе через призму творчества.

В первой серии зрители узнают, откуда пришла традиция триумфа – высшей награды для победившего воина, кому принадлежит орден «Победа» из музея и об истории ордена, а также как водрузили Знамя Победы на Рейхстаг.

пресс-служба ФГБУК «Музей Победы» пресс-служба ФГБУК «Музей Победы» 1 из 2

Во второй серии расскажут, как проходила подготовка к Параду 24 июня 1945 года на Красной площади, с какими проблемами и объемами работ пришлось столкнуться.

В третьей речь пойдет о параде в Берлине 7 сентября 1945 года. А в четвертой серии зрителям покажут выставку «Триумф победителей». Зрители узнают, насколько большое внимание уделяли мемориализации Победы, увидят проекты станций метро и восстановления городов.

Также на платформе #Москвастобой доступны другие материалы, посвященные Великой Отечественной войне. Например, существуют онлайн-экскурсии по мультимедийным экспозициями Музея Победы, которые познакомят с ключевыми событиями войны.