РИАМО - 7 мая. Министерство здравоохранения России выпустило 11-ю версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, пишет «Вечерняя Москва».

В раздел по специфической профилактике включили два российские вакцины: «КовиВак» и «Спутник Лайт». Из списка рекомендованных для лечения коронавируса препаратов убрали гидроксихлорохин и добавили туда иммуноглобулин человека.

Сейчас в списке пять лекарств: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека от коронавируса, интерферон-альфа и умифеновер.

Сейчас врачи обсуждают эффективность вакцины от полиомиелита для профилактики. Ее пользу большинство специалистов считает лишь теоретической.

По всей России сейчас идет вакцинация от коронавируса. Пункты, где можно сделать прививку, есть на «Яндекс.Картах».

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