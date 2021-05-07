РИАМО - 7 мая. Правительство России расширило меры по реализации бензина и дизеля на биржевых торгах, такая мера призвана исключить резкое колебание цен, сообщает kp.ru.

Согласно нововведениям, крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам.

Эксперты считают, что с помощью такого подхода получится снизить риски монопольного ценообразования, так как часть из компаний владеют собственными сетями заправок.

Кроме этого, теперь вести торговлю через биржу можно с помощью автотранспорта прямо с завода. Так отдельные компании смогут поставлять больше топлива на рынок.