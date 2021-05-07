РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Президент благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый вручил главе городского округа Подольск Николаю Пестову памятную медаль к 80-летию подвига героев в битве за Москву, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В пятницу на станции Подольск состоялся торжественный запуск именного поезда «Подольские курсанты». Внутри разместили фотографии и исторические факты о подвиге курсантов, который они совершили в октябре 1941 года в битве за Москву. В мероприятии приняли участие первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев, депутат Мособлдумы Павел Максимович, жители округа и родственники курсантов.

Безуглый вручил Пестову первую памятную медаль к 80-летию подвига Подольских курсантов, которое будут отмечать 5 октября. Он поблагодарил его за все, что тот сделал для увековечивания памяти героев.

«Памятную медаль специально разработали к 80-летию подвига Подольских курсантов», - сказал Безуглый.

На лицевой части медали изображен памятник Подольским курсантам на улице Кирова и выбита надпись: «1941. По подвигу сверяя жизнь».