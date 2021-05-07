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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Во время тренировки были отрепетированы основные составляющие парада Победы: по Красной площади прошли пешие колонны, проехала боевая техника, а в небе пролетела авиация.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
До этого в столице провели ночные репетиции парада.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Во время парада в составе пешей колонны пройдут 37 парадных расчетов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В их состав вошли офицеры, сержанты и солдаты, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ и представители других силовых ведомств.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В состав механизированной колонны вошли танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», бронеавтомобили «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М», боевые машины для мотострелковых подразделений БМП «Курганец-25», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и другие.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Ежегодно 9 мая на Красной площади проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: генеральная репетиция парада Победы в Москве
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