РИАМО - 7 мая. Каждый день в столицу приезжают сотни тысяч машин из других регионов России, большинство из них – из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Только в начале апреля текущего года из-за МКАД ежедневно приезжало около 600 тыс. машин.

На первом месте — автомобили из Московской области, на втором — из Санкт-Петербурга. Следом идут машины из Тульской, Калужской и Тверской областей.

В основном, это регулярные поездки на работу, учебу и по делам. Также россияне следуют транзитом через столицу.

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