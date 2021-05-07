РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. В городском округе Мытищи на Метровагонмаше (входит в состав ТМХ) провели праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

По сложившейся традиции возле заводского военного мемориала состоялся торжественный митинг. В силу сложившейся эпидемиологической обстановки встреча проходила без участия ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Работники предприятия почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы. Активисты из молодежного совета предприятия на проходных раздавали георгиевские ленточки. Ветеранов предприятия поздравляли в индивидуальном порядке, каждому из них вручили продуктовый набор, материальную помощь и поздравительную открытку.

«На ваше поколение выпали нечеловеческие испытания по освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков и ее восстановлению в послевоенные годы. Вы подарили нам Победу, а вместе с ней – жизнь, надежду, возможность жить и трудиться под мирным и чистым небом! Чем дальше от нас военные годы, тем глубже осознание Великой Победы, добытой ценой тяжелейших потерь и суровых испытаний. Наш священный долг – беречь мир, добытый столь страшной ценой. Ваше мужество, бесстрашие и стойкость всегда будут для нас примером!» – сказал первый заместитель генерального директора Андрей Васильев.

Метровагонмаш в годы войны был перепрофилирован на военное производство. Самой известной продукцией той эпохи стали самоходные артиллерийские установки СУ-76М, памятник которой размещен на постаменте возле здания заводоуправления. За образцовое выполнение правительственных задач завод награжден орденом Отечественной войны I степени, переходящее трудовое знамя оставлено Метровагонмашу на вечное хранение. Около 3 тыс. заводчан отмечены наградами, пятерым присвоено звание Героя Советского Союза.