Первые отключения горячей воды в Москве в 2021 году начнутся после майских праздников.

В эти сроки управляющие организации проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Профилактические отключения производятся для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. В настоящее время продолжительность отключений составляет не более 10 дней.

Укажите в поле адрес дома в Москве и узнайте, когда в вашем доме в 2021году отключат горячую воду. Не забудьте поделиться результатом с друзьями, чтобы они тоже могли проверить даты.