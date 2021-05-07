РИАМО - 7 мая. Тоннелепроходческий щит «Виктория» преодолел участок двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии московского метро под станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Щиту осталось пройти порядка 40 метров для выхода из технической зоны метро», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, тоннель находится на глубине 12-14 м под станцией. Работы идут в штатном режиме и по графику.

Из соображений безопасности, во время проходки ограничено движение составов между станциями «Дубровка» и «Волжская».

Генеральный директор холдинга «Мосинжпроект» (оператор программы развития московского метрополитена - ред.) Юрий Кравцов сообщил, что, когда щит преодолел станцию метро, ему еще предстоит пройти в зоне влияния строительства перегонного тоннеля на коллектор подземной реки Нищенка.

Также Кравцов сказал, что на строящейся станции БКЛ «Печатники» заканчивают земляные работы, полном ходом ведут монолитные работы и занимаются гидроизоляцией.

Ранее глава стройкомплекса говорил, что работы на данном участке возможно ускорить работы при сохранении их качества и безопасности.

В Большую кольцевую линию войдут 31 станция и 70 км путей. Она соединит между собой периферийные районы Москвы и позволит горожанам значительно экономить время.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>