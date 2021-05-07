РИАМО - 7 мая. В марте текущего года граждане России взяли 2,35 млн единиц микрозаймов, поставив новый рекорд, сообщает Газета.ru.

По словам гендиректора бюро кредитных историй Олега Лагуткина, рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж.

В годовом выражении количество выданных займов выросло на 30,6%, в месячном — на 17,1%.

Между тем, средняя сумма не меняется уже три месяца. Она остается на уровне – 13,1 тыс. рублей. Общий объем выдачи микрозаймов впервые достиг отметки в 31 млрд рублей, показав рост только за март в 17,3%.