РИАМО - 7 мая. За последние сутки коронавирус в столице победили еще 2 262 пациента, за все время пандемии вылечились 1 004 060 человек. Об этом сообщает московский оперштаб.

Также за последние 24 часа в мегаполисе выявили 2 846 новых случаев заражения. В больнице отправлены 1 072 человека с подтвержденным диагнозом.

Кроме того, за это время в Москве скончались 60 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

С начала пандемии в столице выявили 1 110 795 случаев заражения коронавирусом. Из них спасти не удалось 18 722 Covid-пациента.

В мегаполисе проводится массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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