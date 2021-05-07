РИАМО – 7 мая. На Красной площади в столице прошла генеральная репетиция парада в честь победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИАМО.

Во время тренировки были отрепетированы основные составляющие парада Победы: по Красной площади прошли пешие колонны, проехала боевая техника, а в небе пролетела авиация.

В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

До этого в столице провели ночные репетиции парада. Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники прошла 29 апреля. Вторая ночная репетиция парада состоялась 4 мая. 5 мая в столице состоялся тренировочный полет экипажей самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Во время парада в составе пешей колонны пройдут 37 парадных расчетов. В их состав вошли офицеры, сержанты и солдаты, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ и представители других силовых ведомств.

В состав механизированной колонны вошли танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», бронеавтомобили «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М», боевые машины для мотострелковых подразделений БМП «Курганец-25», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и другие.

В репетициях и самом параде принимают участие три самых больших в мире серийных вертолета Ми-26, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ракетоносец Ту-160, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, бомбардировщики Су-34 и Су-24М и т. д.

Ежегодно 9 мая на Красной площади проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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