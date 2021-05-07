РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В подмосковном Подольске торжественно запустили поезд «Подольские курсанты» ко Дню Победы, с этой инициативой жители округа обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В 10:00 на станции Подольск состоялся торжественный запуск именного поезда «Подольские курсанты». Поезд и вагоны внутри забрендированы архивными фотографиями и историческими фактами о подвиге Подольских курсантов, который они совершили в октябре 1941 года в битве за Москву.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова отметила, что жители Подольска обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с инициативой украсить поезд. Тем самым они попросили отметить вклад Подольских курсантов накануне 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне и в преддверии 80-летия со дня начала битвы за Москву.

«Символично, что 7 мая 1975 года в Подольске открыли памятник Подольским курсантам. В этот же день запустили поезд в честь героев», - сказал глава округа Николай Пестов.

Исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев отметил, что поезд ЦППК начал курсировать на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги по маршруту от станции Шаховская до станции Серпухов. Ежедневно его смогут увидеть до 320 тыс. человек.

В мероприятии также приняли участие жители Подольска и родственники Подольских курсантов.

Специально для размещения экспозиции ЦППК выделила электропоезд серии ЭП2Д в 11-вагонном исполнении. Поезда ЭП2Д отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. Вагоны полностью приспособлены для проезда маломобильных пассажиров.

Подвиг курсантов

В начале октября 1941 года на Малоярославецком направлении нависла угроза выхода немецких войск к Москве. По тревоге были подняты Подольские пехотное и артиллерийское училища. На Ильинском боевом участке они смогли задержать противника, а за это время советское командование сформировало сплошную линию укреплений по реке Нара.

Из курсантов в живых остался только каждый десятый, но благодаря их героизму планы гитлеровцев по стремительному наступлению на Москву были сорваны.

В память о подвиге Подольских курсантов на протяжении ряда лет Российское военно-историческое общество проводило «Марш памяти». Воспитанники военно-исторического лагеря РВИО «Память поколений» в сопровождении военной техники проходили маршем в районе знаменитых Ильинских рубежей.