РИАМО - 7 мая. Врачей, преподавателей и ученых чаще всего называют россияне среди профессий с несправедливо низкой заработной платой, пишет РБК.

Соответствующее исследование провел сервис «Работа.ру».

По мнению большинства граждан (64%), преподаватели должны получать ежемесячно в среднем 120 700 руб. Также 58% респондентов заявили, что очень маленькую зарплату получают медработники — они заслуживают порядка 122 800 руб. каждый месяц.

Более высокой зарплаты заслуживают и ученые. 36% россиян считают, что она должна быть на уровне 130 800 руб.

Еще 33% опрошенных ответили, что незаслуженно маленькую зарплату получают пожарные и спасатели. Около четверти опрошенных указали, что гораздо больше зарабатывать должны шахтеры (26%) и инженеры (25%).

Также 22% респондентов указали на низкие зарплаты разнорабочих. Среди профессий, где несправедливо низкие зарплаты, россияне назвали продавцов, грузчиков, слесарей и водителей.