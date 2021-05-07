РИАМО - 7 мая. В небе над столицей началась воздушная часть генеральной репетиции парада Победы, передает корреспондент РИАМО.

Первая тренировка авиационной части парада Победы прошла 5 мая.

В репетициях и самом параде принимают участие три самых больших в мире серийных вертолета Ми-26, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор», пилотажная группа «Беркуты».

В репетициях также участвуют стратегический ракетоносец Ту-160, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, бомбардировщики Су-34 и Су-24М, бомбардировщик дальней авиации Ту-95МС и другая авиация.

В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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