РИАМО - 7 мая. За последние сутки в Москве выявили 2846 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии зафиксировано 1 110 795 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от инфекции. Сделать прививки от коронавируса можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах.

В общественных местах Москвы по-прежнему нужно соблюдать перчаточно-масочный режим.

В РФ за последние сутки выявлено 8386 новых случаев коронавируса. Скончались 376 человек, полностью выздоровели 8022 пациента.

Всего на текущий момент в России зарегистрировано 4 863 514 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 112 622 человека, выздоровели 4 480 360 граждан.

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