РИАМО - 7 мая. Полицейские задержали четверых подозреваемых в квартирной краже в крупном размере на юго-западе столицы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Мужчины проникли в квартиру на улице Бутлерова и забрали сейф, который принадлежал 44-летней потерпевшей. Там хранились документы, ювелирные украшения и деньги на общую сумму около 800 тыс. рублей.

Полицейские вычислили и задержали четверых 23-летних приезжих из ближнего зарубежья.

Выяснилось, что один из злоумышленников жил вместе с женщиной в квартире. Он знал о сейфе и оставил дверь открытой для троих своих знакомых. Уже в Подмосковье злоумышленники вскрыли сейф кувалдой.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые заключены под стражу.