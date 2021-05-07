РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Территорию подмосковного Красногорска украшают к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

«Дорожные и коммунальные службы округа в эти майские дни продолжают ежедневную работу в штатном режиме. Помимо текущего содержания с особым вниманием относимся к мемориалам и памятникам. Приводим территорию в порядок и украшаем к празднику 9 Мая. Всех ответственных благодарю за службу», - написал Спасский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

9 мая состоятся торжественные митинги на мемориалах в деревне Нефедьево и на улице Циолковского. Возле ДК «Подмосковье» организуют арт-зону «Звезда памяти» с архивными фотографиями.