РИАМО - 7 мая. Свыше 2 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение дополнительно закупили в Подмосковье для федеральных льготников, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«Санатории примут на лечение жителей Подмосковья, имеющих заболевания кровообращения, пищеварения, нервной системы, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всего в 2021 году в санаторно-курортным лечением будет охвачено более 10 тыс. жителей Московской области из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также лица, пострадавшие после радиации и имеющие право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

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