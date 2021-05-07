РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. Команда баскетболистов из городского округа Мытищи стала бронзовым призером первенства Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации горокруга.

Завершилось первенство Московской области по баскетболу среди команд юниоров до 18 лет (2004 года рождения и моложе), сезон 2020-2021 годов.

В Люберцах окружные спортсмены провели игру полуфинала с командой из Химок, в которой потерпели поражение со счетом 54:65. В игре за третье место спортсмены встретились с командой из Реутова, в которой одержали уверенную победу со счетом 89:42.

В итоге команда из Мытищ, которую тренирует Олег Барковский, стала бронзовым призером первенства Московской области.