РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мая. Студенты в Королеве провели акцию «Вахта памяти», в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на мемориале Славы зажгли свечи, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Вахта памяти» проводится в округе несколько лет по инициативе студентов Технологического университета. Обычно акция носит массовый характер, почтить память павших к мемориалу Славы приходят студенты и жители города. В этом году акция проводилась с учетом пандемии и с сохранением всех условий безопасности.

К мемориалу Славы пришли члены студенческого актива, президент Технологического университета Татьяна Старцева, ректор Алексей Щиканов и преподаватели. В память о погибших на мемориале зажгли свечи, прочитали стихи, спели песни военных лет, возложили цветы. Также собравшиеся почтили память героев минутой молчания.

В текущем году отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.