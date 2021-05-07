РИАМО - 7 мая. В текущем году запланирован ремонт фасада жилого дома, расположенного на 1-й Дубровской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Пятиэтажное здание на 38 квартир было построено в 1928 году. Оно является объектом культурного наследия и памятником конструктивизма.
Во время реконструкции старинным зданиям дарят вторую жизнь: обновляют фасады, фундамент, подвалы, крыши, а также заменяют инженерные коммуникации.
Дубровка — это один из первых поселков, который был построен для рабочих советской Москвы. Название поселок получил от деревни, известной с XVI века и являвшейся частью владений монастырского комплекса «Крутицкое подворье».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии