РИАМО - 7 мая. В текущем году запланирован ремонт фасада жилого дома, расположенного на 1-й Дубровской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пятиэтажное здание на 38 квартир было построено в 1928 году. Оно является объектом культурного наследия и памятником конструктивизма.

«Разнообразное оформление угловых секций домов — архитектурная особенность дубровского комплекса: скошенные или утопленные в глубину секции с прямоугольными выступами, выпирающие треугольные эркеры», - говорится в сообщении.

Во время реконструкции старинным зданиям дарят вторую жизнь: обновляют фасады, фундамент, подвалы, крыши, а также заменяют инженерные коммуникации.

Дубровка — это один из первых поселков, который был построен для рабочих советской Москвы. Название поселок получил от деревни, известной с XVI века и являвшейся частью владений монастырского комплекса «Крутицкое подворье».