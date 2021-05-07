РИАМО - 7 мая. Благоустройство Ленинского проспекта на юго-западе Москвы начнется со стороны края города и будет постепенно продвигаться к центру, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сначала – в 2020-21 годах – (работы пройдут - ред.) на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко», – написал мэр в своем личном блоге.

Такой порядок работ связан с тем, что в районе продолжается строительство новых станций метро.

Инфраструктуру планируют «подновить», не теряя привычный облик Ленинского проспекта. В прошлом году ее уже немного улучшили – убрали воздушные коммуникации и сделали островки безопасности.

На проспекте сделают велодорожку длиной 4,3 км, возле нее будет установлено 18 станций проката и 230 велопарковок. Дополнительные парковочные места также появятся на дублерах проспекта и у станции метро «Тропарево». Они вместят 170 автомобилей.

Вдоль проспекта установят 780 новых фонарей от 4 до 9 м высотой. Пешеходные переходы подсветят контрастными светильниками. Старые остановки по всему проспекту заменят, а тротуары отремонтируют.

Вдоль дороги высадят газоны, несколько крупных деревьев и тысячи кустарников. Во дворах отремонтируют четыре детские и спортивные площадки.

Также Собянин добавил, что в этом году помимо масштабных проектов власти планируют привести в порядок множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов.

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