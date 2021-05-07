РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. В театре кукол «Огниво» городского округа Мытищи поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры и молодежной политики администрации округа.

Этой доброй традиции, положенной основателем «Огнива» Станиславом Железкиным, уже более 25 лет. На творческую встречу «Этих дней не смолкнет слава!» были приглашены ветераны войны и труда, труженики тыла городского округа.

Виновников торжества поздравили представители местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Мурзаков и Николай Шпак, а также председатель окружного совета ветеранов Владимир Тюлюбаев и заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Мытищ Светлана Огай.

В адрес собравшихся прозвучали только самые искренние и сердечные слова благодарности.

Праздник по традиции состоялся совместно с артистами «Огнива» и детским вокальным коллективом «Маленький секрет». После концертной программы в уютном фойе за большим и дружным столом ветераны вспоминали военные годы, читали стихи, пели «Смуглянку» и «Катюшу».