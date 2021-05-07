РИАМО - 7 мая. В столице в мае начинается реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Это поможет улучшить транспортную ситуацию как на самой кольцевой автодороге, так и на прилегающих магистралях, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей планируем начать в мае и завершить к концу 2023 года. В рамках работ предстоит построить и реконструировать почти 10 км дорог, в том числе возвести семь путепроводов и тоннель длиной более 1 км», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что модернизация развязок на МКАД по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития транспортной системы города.

«Также сейчас ведем работы по реконструкции еще трех развязок — на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским и Остафьевским шоссе», — отметил заммэра.

На территории Москвы с 2011 года реконструировали и построили 18 развязок на МКАД с общей протяженностью дорог порядка 160 км.

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