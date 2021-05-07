РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. Каждый день в городском округе Мытищи волонтеры проводят Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», сообщается в Instagram-аккаунте «Волонтеры Победы» округа.

Акция проходит по всей России с 27 апреля по 9 мая и приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», волонтерский центр «Импульс» и просто неравнодушные добровольцы. Символом акции является георгиевская ленточка. Цветовая гамма представляет собой двухцветную ленту.

Цвета ленты - черный и оранжевый - означают «дым и пламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. Ленты как символ должны напоминать о героизме участников ВОВ. Ленту необходимо прикрепить на верхнюю одежду с левой стороны ближе к сердцу.