РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 мая. Водоснабжение в 32 домах восстановили после аварии в подмосковном Дзержинском, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Будкин.

6 мая в Дзержинском произошла коммунальная авария. Из-за этого с 17:00 до окончания работ отключили водоснабжение в 32 домах. Причина аварии – повреждение транзитного трубопровода диаметром 150 мм.

«Уважаемые жители! Последствия аварии устранены. Водоснабжение восстановлено во всех 32 домах. Спасибо сотрудникам коммунального предприятия «ЭКПО», отдельная благодарность АО «Мосводоканал» в лице руководителей предприятия Александра Михайловича Пономаренко и Евгения Владимировича Шушкевича за предоставленную технику для обеспечения жителей питьевой водой», – написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».