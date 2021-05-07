РИАМО – 7 мая. На Красной площади в столице началась генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИАМО.

До этого в столице провели ночные репетиции парада. Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники прошла 29 апреля. Вторая ночная репетиция парада состоялась 4 мая. 5 мая в столице состоялся тренировочный полет экипажей самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, принимающих участие в военном параде 9 мая.

В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

В составе пешей колонны пройдут 37 парадных расчетов. В их состав вошли офицеры, сержанты и солдаты, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадетских корпусов, участники «Юнармии», а также представители других силовых ведомств.

Кроме того, в параде примут участие представительницы Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного, Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова и других военных учебных заведений.

Все участники репетиций парада добровольно прошли вакцинацию от коронавируса.

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