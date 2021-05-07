РИАМО - 7 мая. Временный порядок дистанционной регистрации безработных продлили по 31 июля 2021 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Регистрация проводится на портале «Работа в России». Всю информацию о налоговых отчислениях для назначения пособия служба занятости берет из государственных информационных систем. Повторные регистрации и направления на работу тоже проходят дистанционно.

«С прошлого года реализована возможность дистанционной подачи заявления на признание безработным. Такой возможностью воспользовались более 350 тыс. жителей региона», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, сейчас на бирже труда в регионе стоит более 89 тыс. жителей, а пособие по безработице получают более 33 тыс. человек.

Работодателям и работникам напомнили, что информация об увольнении предоставляется в Пенсионный фонд РФ не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.