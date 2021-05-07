РИАМО - 7 мая. Рабочие завершили реставрацию надгробия поэта Ивана Сурикова, расположенного на Пятницком кладбище, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты расчистили поверхности, перебрали элементы, заделали швы каменных блоков, устранили сколы и пятна, а также восполнили утраты», — сказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Во время реставрации на поверхности надгробия нанесли специальные составы, которые защитят надгробие от коррозии. Реставрация коснулась всех элементов захоронения.

Были отреставрированы фундамент, навершие, постаменты, цветник, а также ограда.

Суриков умер в 1880 году. Его надгробие обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.