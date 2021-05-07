РИАМО - 7 мая. Трое неизвестных ночью 6 мая ворвались в квартиру на севере Москвы, связали двух мужчин и забрали 1 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полиция установила, что в квартире по адресу: ул. Костякова, д. 8/6, находились двое потерпевших 1994 и 1990 г.р. Злоумышленники позвонили в дверь и представились курьерами.

Когда дверь открыли, то, угрожая одному из потерпевших предметом, похожим на пистолет, они вошли в квартиру связали скотчем двух мужчин. Потом они открыто забрали 1 млн рублей у одного из потерпевших и скрылись.

Полиция проводит проверку.