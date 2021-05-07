РИАМО - 7 мая. Распечатать льготные электронные рецепты с QR-кодом теперь можно в информационном киоске столичных поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Получить QR-код льготного рецепта можно, отсканировав свой полис ОМС в информационном киоске. На экране нужно будет выбрать нужный рецепт и распечатать его. Затем, распечатанный бумажный талон с QR-кодом, нужно предъявить в аптеке и получить лекарства.

Возможность получить медикаменты по электронным рецептам с QR-кодом доступна в 351 аптеке льготного отпуска лекарственных препаратов департамента здравоохранения столицы.

До февраля этого года врачи распечатывали бумажные бланки рецептов на каждом приеме. Сейчас необходимость в этом отпала. В настоящий момент рецепт оформляют сразу в электронном виде и заверяют квалифицированной электронной подписью.

Для получения лекарства пациенты также могут предъявить не QR-код, а полис ОМС.