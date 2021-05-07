РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. В подмосковных Люберцах к 9 мая установили 850 флагов на опорах освещения и фасадах зданий, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Все ближе наш самый любимый и самый народный праздник – День Победы. В преддверии 9 Мая в Люберцах проводятся работы по благоустройству и праздничному оформлению территорий. Приведены в порядок мемориалы и памятные места, улицы украшены праздничными консолями», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он отметил, что в этом году люберчан будут радовать более 850 флагов на опорах освещения и фасадах зданий, объемные декоративные и флаговые конструкции.

«Друзья, давайте отметим День нашей Великой Победы тепло и радостно! Только прошу вас, не забывайте о мерах эпидемиологической безопасности. Берегите себя», - завершил он.