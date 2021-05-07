РИАМО - 7 мая. Участники конкурса детского рисунка «Наследие моего района» в Москве прислали почти три тысячи работ в этом году, работы поступили из всех округов города, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Дети должны были изобразить район, в котором живут. Это мог быть любой объект: дом, мост, церковь, памятник, беседка или что-то еще. Результаты конкурса объявят в конце мая – начале июня. Победителей наградят грамотами, дипломами и призами. Их работы выставят на одном из бульваров Москвы.

«Каждый из ребят стремился показать красоту того места, где он живет, учится, гуляет с родителями и друзьями. Замечательно, что рисунки на конкурс прислали из всех округов и почти всех районов города», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В основной номинации появилось пять новых тем: «Москва космическая» (приурочена к юбилею первого полета человека в космос); «Памятники-герои» (посвящена юбилею формирования дивизий московского народного ополчения); «Парки и усадьбы Москвы»; «Мосты и набережные Москвы»; «Памятники науки и технологии» (учреждена в честь Года науки и технологий в России).

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, больше всего рисунков прислали в номинации парков. Дети рисовали пруды, тропинки, беседки, деревья и даже животных городских парков. Также популярной оказалась тема набережных.

Сейчас работы оценивает комиссия. Победителей будут определять в категориях «Профессионалы» и «Любители» и по возрастным группам 7-11 лет и 12-15 лет. В состав комиссии вошли художники, архитекторы, педагоги, искусствоведы, скульпторы. Результаты появятся на сайте конкурса.

Все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу в Instagram. Рисунки можно найти по хештегу #Наследиемоегорайона2021. По количеству лайков выберут победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».