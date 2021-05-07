РИАМО - 7 мая. Рабочие обновят архитектурно-художественную подсветку Большого Каменного моста во время работ по капитальному ремонту сооружения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы над новой подсветкой начнутся в ближайшее время, а в целом ремонт закончится в августе текущего года.

«Мероприятия продлятся примерно месяц. Все световые элементы очистят от загрязнений специальным составом, проверят оборудование, при необходимости произведут замену светильников», - подчеркнул заммэра.

В рамках проекта обновят все опоры освещения, а чугунные элементы фонарей отреставрируют.

Подсветка появилась на мосту 7 лет назад. С помощью освещения специалисты подчеркнули красоту архитектурного строения. Всего на объекте было установлено более 1,2 тыс. энергосберегающих светодиодных светильников.

При этом специалисты продолжают ремонтировать сам мост. Уже проделан большой пласт работы.

«Фактически за год мы полностью пересоберем сооружение, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения», - добавил Бирюков.

Несмотря на проведение ремонтных работ, движение полностью не перекрывалось.

Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году.

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