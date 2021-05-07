РИАМО - 7 мая. Человека в крови нашли днем 6 мая у подъезда дома на проспекте Защитников Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Около подъезда сотрудники полиции обнаружили гражданина 1993 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа и травматическим гидротораксом. Его отвезла в реанимацию бригада скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.