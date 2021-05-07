РИАМО - 7 мая. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Подмосковье до 12:00 9 мая из-за ветра с порывами до 20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение начнет действовать с 12:00 пятницы и закончится 12:00 9 мая. В Москве прогнозируют порывы ветра 15-17 м/с, в Подмосковье - местами до 20 м/с.

В других субъектах ЦФО предупреждение из-за ветра не наблюдается.

Днем в пятницу в Москве и Подмосковье переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 15 до плюс 17, а в Московской области - от плюс 13 до плюс 18 градусов.