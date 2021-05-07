РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Социальная реклама на экранах и щитах напомнит жителям подмосковного Красногорска о безопасности дорожного движения, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Безопасная мобильность» по инициативе сотрудников Госавтоинспекции горокруга Красногорск и при поддержке администрации муниципалитета на светодиодных экранах и рекламных конструкциях, расположенных вблизи улично-дорожной сети округа, размещена тематическая социальная реклама по безопасности дорожного движения.

«Госавтоинспекция уверена, что благодаря тематической социальной рекламе по безопасности дорожного движения повысится уровень дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта, средств индивидуальной мобильности», - отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Татаринова.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что число происшествий с детьми на территории Подмосковья в первом квартале текущего года снизилось на 40%.