РИАМО - 7 мая. Любые дозы алкоголя отражаются на организме человека, вред от алкоголя зависит от содержащегося в нем количества спирта, сообщил бартендер Василий Захаров.

Он рассказал, что чем выше показатель спирта в напитках, тем выше, соответственно, негативные эффекты. Он посоветовал выбирать алкогольные напитки с минимальным содержанием спирта.

«Безопасно либо полное отсутствие алкоголя, либо самое минимальное его количество. Не надо строить иллюзий и говорить, что алкоголь безвреден. Любые дозы алкоголя полностью бесследно для организма не проходят. Если говорить о крепком алкоголе, то он более вредный из-за общего содержания спирта в объеме жидкости», – подчеркнул Захаров в интервью радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что тонкий вкус алкоголя можно почувствовать только при правильном его употреблении. Главный секрет – использовать минимальное количество напитка.

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